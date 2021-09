The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2021ISIN NameHK0185013379 ZENSUN ENTERPRISES LTD.US4491871038 HYUNDAI PFD 0,5 GDRS 144AUSU8302LAA62 TALLGRASS EN.P. 16/24AU3CB0224046 METROP.L.GL FDG I 2021MTNUSG2353WAB75 CNOOC FIN. 11/41 REGSXS1110874820 METROP.L.GL FDG I 14/21USG23530AB75 CNOOC FIN. 12/42 REGSXS1111312523 CS GUERNSEY 14/21 MTNXS1111155328 BK NOVA SCOTIA 14/21 REGSCH0247904557 POLEN 14-21 MTNDE000HSH4J45 HCOB IS 13/21XS1380286663 AUSNET SVCS H.P.16/76 FLRUS375558BU62 GILEAD SCIEN 20/21 FLR