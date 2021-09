The following instruments on XETRA do have their first trading 14.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.09.2021Aktien1 US5709121058 Marks & Spencer Group PLC ADR2 IT0005453748 OMER S.p.A.3 AU0000174583 GoldOz Ltd.4 CA38076D1006 Gold State Resources Inc.5 GG00BKSH7R87 Mercantile Ports & Logistics Ltd.6 NL0015000K93 Eurocommercial Properties N.V.7 US05502L2043 Azurrx Biopharma Inc.Anleihen/ETF1 XS2385150508 Buenos Aires, Province of...2 XS2387052744 Castellum Helsinki Finance Holding Abp3 XS2384580051 CCBL [Cayman] 1 Corporation Ltd.4 XS2108998555 Dexin China Holdings Co. Ltd.5 US677415CU30 Ohio Power Co.6 US74762EAH53 Quanta Services Inc.7 US74762EAJ10 Quanta Services Inc.8 XS2384274440 Woolworths Group Ltd.9 US2027A1KD81 Commonwealth Bank of Australia10 DE000NLB3TF0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 XS2387713238 ABN AMRO Bank N.V.12 XS2385386029 Eurobank S.A.13 XS2386563469 NBK SPC Ltd.14 USJ54675BB86 Nippon Life Insurance Co.15 US714046AM14 PerkinElmer Inc.16 US714046AL31 PerkinElmer Inc.17 US714046AN96 PerkinElmer Inc.18 XS2386877133 Essity Capital B.V.19 US60687YBU29 Mizuho Financial Group Inc.20 USC7976PAC08 Royal Bank of Canada21 USF85783AL60 SPCM S.A.22 USJ12075AZ00 Denso Corp.23 XS2387060259 NatWest Group PLC24 US89114TZJ41 The Toronto-Dominion Bank25 LU2370241684 Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF