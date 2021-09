DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST NUR FÜR DIE VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN ZEITUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, Ontario, 13. September 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass sein Board of Directors seine Zustimmung zu einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 2.083.334 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu 2,40 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 5 Millionen C$ erteilt hat, vorbehaltlich des Erhalts aller geltenden behördlichen Genehmigungen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein bestehen, wobei jeder ganze Optionsschein innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung zu einem Preis von 3,00 C$ in eine Stammaktie umgewandelt werden kann (das "Angebot").

Abschluß

Der Abschluss des Angebots kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen, wird jedoch voraussichtlich am oder um den 30. September 2021 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich (aber nicht darauf beschränkt) des Erhalts der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Verwendung des Erlöses

Es wird davon ausgegangen, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration des Lost-Cities-Cutucu-Projekts in Ecuador, einschließlich Bohrungen auf Gold-, Silber- und Kupferzielen, für die Basisexploration, einschließlich Feldarbeiten und Probenahmen, für die Arbeit im Rahmen der sozialen Verantwortung des Unternehmens mit den Gemeinden innerhalb und in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet wird. Ungeachtet des Vorstehenden kann es vorkommen, dass die Unternehmensleitung aus vernünftigen geschäftlichen Gründen beschließt, die Verwendung der Erlöse von den zuvor beschriebenen Verwendungszwecken abzuweichen, abhängig von zukünftigen Operationen oder unvorhergesehenen Ereignissen oder Möglichkeiten.

Haltefrist

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am Tag des Abschlusses des Angebots beginnt. Das Angebot unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Finders

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange kann das Unternehmen an bestimmte in Frage kommende Vermittler eine Vermittlungsgebühr von bis zu 7 % des Bruttoerlöses zahlen, der im Rahmen des Angebots mit den von diesen Vermittlern an das Unternehmen herangetragenen Zeichnern erzielt wurde.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an "U.S.-Personen" (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung oder zugunsten von "U.S.-Personen" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über das geplante Angebot, einschließlich des maximalen Umfangs, des erwarteten Zeitplans für den Abschluss des Angebots, der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die potenziellen Auswirkungen von COVID-19, Risiken in Zusammenhang mit der Volatilität des Aktienmarktes und des Aktienkurses, das Risiko, dass die Erlöse aus dem Angebot für andere Zwecke als die derzeit geplanten verwendet werden, das Risiko, dass das Unternehmen nicht die Vorteile aus den geplanten Verwendungszwecken für die im Rahmen des Angebots erzielten Erlöse erzielt, sowie die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, einschließlich jener Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten von Aurania dargelegt sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61456Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61456&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.BMG069741020