Der Dax startete deutlich verbessert in die neue Handelswoche. Mit der starken Vorstellung am gestrigen Montag (13.09.) konnte der Index einen Teil des zuvor verloren gegangenen Terrains zurückerobern. Nach dem schwachen und von Nervosität geprägten Handel in der letzten Woche war der robuste Start in die neue Handelswoche eminent wichtig; wenngleich anzumerken ist, dass der Index nun tunlichst nachsetzen sollte, um nicht doch noch Gefahr zu laufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...