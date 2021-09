DGAP-News: JES.GREEN Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

JES.GREEN Invest GmbH plant Emission einer 5 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro



14.09.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JES.GREEN Invest GmbH plant Emission einer 5 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen plant starkes Wachstum

Unternehmensgruppe deckt komplette Wertschöpfungskette bei Aufdachphotovoltaikanlagen ab



Rostock, 14. September 2021. Die JES.GREEN Invest GmbH, ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland, plant die Begebung einer Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 5 % p. a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 14. September 2021 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Jonas Holtz, Unternehmensgründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH: "Wir rechnen in unserem Markt der Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland mit einem überproportional starken Wachstum - ganz unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die generelle Sinnhaftigkeit von Aufdachanlagen in Kombination mit unserem besonderen Business-Modell erschließt uns hierzulande ein großartiges Marktpotenzial. In der Gruppe haben wir seit 2013 mehr als 1 Mio. Quadratmeter Dachfläche für Photovoltaik-Anlagen erschlossen und 210 MWp Leistung installiert sowie allein seit 2019 mehr als 1.300 Aufdachkleinanlagen realisiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir nun weitere Aufdachphotovoltaikanlagen erwerben und dadurch unser Wachstum dynamisch vorantreiben. Dazu planen wir, jährlich über 2.000 Aufdachanlagen zu realisieren."



Die JES.GREEN Invest GmbH finanziert Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden. Das Unternehmen agiert gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft JES.Group GmbH und übernimmt die Vorfinanzierung der zu verpachtenden Aufdachphotovoltaikanlagen, im Wesentlichen im Kleinanlagenbereich.



Die JES.Group deckt im Bereich der Aufdachphotovoltaikanlagen über ihre Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette ab. So begleitet die HK Solartec GmbH als Full-Service-Anbieter sämtliche Aufdachphotovoltaikprojekte von der Akquise bis zur Inbetriebnahme. Zum Leistungsangebot der HL GmbH gehören Energie- und Anlagenbau, Kabel-, Leitungs- und Bohrtechnik sowie Tiefbau als Kernkompetenz. Die vollständige Materialbeschaffung der HK Solartec GmbH verantwortet der Großhandel der Solar Express GmbH, die zudem auch eine Vielzahl von Solarteuren zuverlässig mit allen Photovoltaikkomponenten versorgt. Die Vermittlung der Kleinanlagen erfolgt über die JES.AG sowie über vertraglich gebundene Handelsvertreter. Die JES.AG ist zugleich Energieversorger und bietet die benötigten Reststrommengen für alle Photovoltaikkunden und Eigenverbraucher mit an. Die Holtz und Partner GmbH wurde als Operation & Maintenance-Dienstleister gegründet und betreut insgesamt 180 MWp in der Wartung.



Die JES.Group beschäftigt 125 Mitarbeiter und strebt 2021 einen konsolidierten Gruppenumsatz von über 60 Mio. Euro an (2020: 54 Mio. Euro). Zudem zeichnet sie sich aus durch:

- Sicherheit und Wachstum durch Wertschöpfung aus einer Hand in der Unternehmensgruppe

- Über 1 Mio. m² mit Photovoltaik bebaute Dachfläche und über 210 MWp installierte Leistung

- Risikoaverses Geschäftsmodell durch Weiterverpachtung der Anlagen

- Geschäftsführung mit hoher Managementkompetenz und umfassender Branchenkenntnis

- Starke Wachstumsperspektive und Pipeline mit geplant >2.000 Aufdachanlagen p.a.



Mit den zufließenden Mitteln plant die JES.GREEN Invest, in Deutschland den Erwerb vornehmlich von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) zu finanzieren. Von der Emittentin an ihre 100-%-Tochtergesellschaften weitergeleitete Finanzierungsbeiträge werden mindestens mit 5,5 % p.a. verzinst. Darüber hinaus soll die zum Erwerb von 276 Photovoltaik-Anlagen mit ca. 2.771 kWp verwendete Zwischenfinanzierung bis max. 3 Mio. Euro abgelöst werden.



Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) verfügbar.



Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin JES.GREEN Invest GmbH Volumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3E5YQ2 / A3E5YQ Kupon 5 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr):

Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir

Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr):

Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta 15. Oktober 2021 Laufzeit 5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022) Rückzahlungstermin 15. Oktober 2026 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 15. Oktober 2024 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 15. Oktober 2025 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Ausschüttungsverbot

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisors bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verfügbar sind.



Investorenkontakt:

Christof Schmieg

JES.GREEN Invest GmbH

0911/?21106297

c.schmieg@jes-green.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de