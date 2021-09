Wie geht es weiter in der Abfallpolitik? Die Berliner Parteizentralen fiebern längst dem 26. September entgehen - dem Tag der Bundestagswahl. In der Abfallpolitik hat sich in der vergangenen Legislaturperiode einiges getan: Verpackungsgesetz, Mantelverordnung, Batteriegesetz, um nur einige zu nennen. Und dennoch gibt es viele offene Baustellen. Noch immer ist eine Kreislaufwirtschaft bei vielen Stoffströmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...