Die Vorgaben für den DAX am Dienstag sind überwiegend positiv. An der Wall Street beendeten Dow Jones und S&P 500 eine mehrtägige Verlustserie. Der US-Techsektor endete am Montag zumindest stabilisiert. Am Dienstag richtet sich der Fokus der Anleger auf die US-Verbraucherpreise, von denen sich der Markt Rückschlüsse auf die zukünftige US-Geldpolitik erhofft. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

