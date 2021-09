Die Preise für Industriemetalle eilen wieder nordwärts. Bei Aluminium rechnen Marktbeobachter mit einem Angriff aufs Allzeithoch. Nickel präsentiert sich ebenfalls bullenstark und nun könnte Kupfer folgen.

Aluminium: Viele Probleme, steigende Preise

Die globalen Logistikprobleme und die steigende Nachfrage sorgen für steigende Preise bei den Industriemetallen. So konnte der LME-Preisindex in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Am gestrigen Montag kam es aber kaum zu Gewinnmitnahmen. Offenbar bleiben die Marktteilnehmer optimistisch und setzen weiter auf steigende Notierungen. Deutlich wurde dies schon vergangene Woche auf einer Industriekonferenz für Aluminium in Chicago. Demnach erwarten die Teilnehmer laut Bloomberg, dass die Angebotsprobleme bei dem Leichtmetall bis weit ins nächste Jahr hineinreichen; manche gehen gar von mehreren Jahren aus. Als Hauptgründe werden neben der steigenden Nachfrage Produktionsprobleme in diversen Ländern, Schwierigkeiten bei der Logistik (Hafenkapazitäten) und der Mangel an Arbeitskräften genannt. Die Nachfrager würden derzeit über Bedarf bestellen, um die eigentlich gewünschten Mengen zu bekommen. Der Aluminiumpreis hat an der LME in London erstmals seit Juli 2008 die Marke von 3.000 USD je Tonne ...

