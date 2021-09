Die RCB erweitert ihr Angebot an ESG-Zertifikate und reagiert damit auf das stark gestiegene Kundeninteresse und dem Markttrend. Laut dem FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021 waren nämlich in Österreich per Ende 2020 schon knapp 39 Mrd. Euro in nachhaltige Produkte investiert, das Wachstum in 2020 lag allein bei 25 Prozent. Die Tendenz ist weiter steigend, wie mitunter auch eine Umfrage des Zertifikate Forum Austria ergeben hat. Für deutlich Mehr als die Hälfte der Befragten ist demnach das Thema ESG in der Veranlagung wichtig bzw. wird in der Anlageentscheidung zunehmend in Erwägung gezogen. Dass die Nachfrage steigt, beweisen auch die Zahlen der RCB, ihrerseits der größte Zertifikate-Anbieter des Landes. So hat sich das ausstehende Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...