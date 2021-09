München (ots) -- "Berlin - Tag & Nacht" mit 7,1 % MA (14-49 Jahre) ab 19:05 Uhr- "Berlin - Tag & Nacht" und "Love Island" punkten in der jungen Zielgruppe- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,1 %Am gestrigen Montagabend überzeugte das RTLZWEI Jubiläumsprogramm die Zuschauerinnen und Zuschauer: Der Dauerbrenner des Grünwalder Senders "Berlin - Tag & Nacht" erreichte ab 19:05 Uhr 7,1 % MA (14-49 Jahre) und stieß mit 11,2 % MA insbesondere beim jungen Publikum (14-29 Jahre) auf großes Interesse. Die von der filmpool entertainment GmbH produzierte Reality-Soap, die vor zehn Jahren ihr Debüt feierte, steigerte sich in der zweistündigen Fortsetzung ab 20:15 Uhr bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern (14-29 Jahre) auf 14,6 % MA und schlug mit 6,8 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) zu Buche."Love Island", moderiert von Sylvie Meis, erzielte ab 22:15 Uhr 13,9 % MA bei den 14-29-Jährigen. Die Episoden der sechsten Staffel legen in der finalen Gewichtung der TV-Zahlen regelmäßig um bis zu 50 % zu. Die Zahlen für die 22:15 Uhr-Ausstrahlung liegen nun zwischen 6,6 und 9,0 % MA (14-49).Im Anschluss an die Datingshow von der Liebesinsel verbuchte das Special "Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen " 6,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 11,5 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTLZWEI am Dienstag einen Tagesmarktanteil von 5,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 13.09.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5019447