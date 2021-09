Kaum hatte sich die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) wieder etwas erholt, droht der Internetgigant erneut ins Fadenkreuz der Aufsichtsbehörden zu geraten. Ein weiteres Mal ist es die Tochter Ant Group, die den Behörden ein Dorn im Auge ist. Medienberichten zufolge wird die Tochter in mehrere Teile zerschlagen. Insbesondere die Kreditvergabe ist für die Regierung wohl ein Problem. Denn laut Financial Times wird dieser Geschäftsbereich in eine eigenständige App ausgelagert, die zudem die Nutzerdaten an ...

