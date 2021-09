Heute kommen die neuesten Daten zur Inflation in den USA (Verbraucherpreise) - die Fed hat die Teuerung lange unterschätgzt und versucht weiter, diese als "transitory" klein zu reden. Aber es spricht immer mehr dafür, dass die Notenbanken in Sachen Inflation irren: die Lieferkette-Probleme werden noch lange andauern, in den USA wird der Arbeitsmarkt immer enger, ...

