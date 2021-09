Frankfurt (ots) -Baerbock, Laschet oder Scholz? Wenn es um die Meinungsbildung zur Bundestagswahl 2021 geht, ist Fernsehen nach einer Studie der GfK im Auftrag der Deutschen TV-Plattform die Informationsquelle Nr. 1 der Bürgerinnen und Bürger. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) nutzt TV-Sendungen sehr oft oder oft, 43 Prozent nutzen das Radio. Jeweils rund ein Drittel informiert sich schwerpunktmäßig über Printmedien und deren Internetangebote, den Wahl-O-Mat sowie Social-Media-Angebote. Letztere stehen allerdings besonders bei den Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren hoch im Kurs (62 Prozent). Relativ gering ist die Bedeutung von "alternativen" Internetangeboten, wenngleich gut jede(r) fünfte Wähler:in auf solche Informationsquellen zurückgreift.Mit Werten von jeweils über 60 Prozent halten die Bürgerinnen und Bürger das Radio, Zeitungen und Zeitschriften und das Fernsehen für die glaubwürdigsten Medien. Etwa die Hälfte der Befragten ist der Meinung, auch die Internetangebote von TV-Sendern und Printmedien seien glaubwürdige Informationsquellen. Nur jede(r) Vierte hält dagegen "alternative" Informationsangebote und YouTube-Videos für glaubwürdig, Informationen auf Social-Media-Plattformen sogar nur 19 Prozent.Das Smartphone ist mit 38 Prozent das insgesamt am häufigsten genutzte Gerät zur Informationssuche. Differenziert nach Altersgruppen nutzen Wählerinnen und Wähler zwischen 18 und 49 Jahren hauptsächlich ihr "Handy", um sich über die anstehende Wahl zu informieren. Personen ab 50 Jahre nutzen hingegen am häufigsten den Fernseher oder einen PC / Laptop. Tablets spielen kaum eine Rolle.Andre Prahl Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Bei wichtigen, deutschlandweit relevanten Themen wie der Bundestagswahl sind die klassischen Medien für Bürgerinnen und Bürger nach wie vor noch sehr wichtige Informationsquellen. Dies gilt insbesondere für das Fernsehen, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Internet, Social Media sowie die Nutzung von Informationen auf mobilen Endgeräten gewinnen vor allem bei jüngeren Personen an Relevanz, die Medienkonvergenz ist in vollem Gange."Download des Studien-Berichtsbands: https://tv-plattform.de/infothek/studien Die Studie wurde vom 2.-5. September im GfK eBUS®, einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Umfrage, geschalten. Befragt wurden 1.007 Personen im Alter von 18-74 Jahren.Über die Deutsche TV-Plattform: Die Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern, Streaming-Anbietern, Internetunternehmen, Geräteherstellern, Infrastrukturbetreibern, Service- und Technik-Providern, Forschungsinstituten und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards. In den Arbeitsgruppen der Deutschen TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus nahezu allen Bereichen der Medienbranche und der Unterhaltungselektronik, um Weichen für Schwerpunktthemen des digitalen Rundfunks zu stellen.Pressekontakt:Stefan VollmerMedien- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche TV-PlattformTel. +49 151 22 67686969vollmer@tv-plattform.dewww.tv-plattform.detwitter.com/tvplattformOriginal-Content von: Deutsche TV-Plattform, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76689/5019464