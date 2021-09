Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: US-Verbraucherpreise im Fokus ++ Vonovia geht in die Vollen ++ Rückschlag für Valneva ++ Facebook: Probleme mit XCheck.

> MÄRKTE & KURSE | Nach der schwachen Vorwoche hat sich der Dow Jones am Montag stabilisiert. Der US-Leitindex legte um 0,76 % auf 34.869 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 0,23 % auf 4.468 Punkte, während der Nasdaq 100 mit einem Plus von 0,04 % bei 15.434 Punkten schloss. Heute stehen der US-Verbraucherpreise für August im Blickpunkt, die 14.300 Uhr veröffentlicht werden. Falls sie steigen, könnte die Fed die Reduzierung der Anleihekäufe vorziehen. Im Vorfeld wird allerdings ein leichter Rückgang der Teuerung erwartet. Die US-Verbraucherpreise dürften heute auch an den deutschen Börsen ein wichtiges Thema sein. Der Dax eröffnete heute mit einem hauchdünnen Minus von 0,02 % bei 15.697 Punkten und zeigte sich damit stabil.

Der Immobilienkonzern Vonovia geht bei der angestrebten Fusion mit Deutsche Wohnen in die Vollen.

