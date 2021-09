Inhaltsverzeichnis Abschied von einem beliebten Indikator Update zum Verfallstag Abschied von einem beliebten Indikator Sehr verehrte Leserinnen und Leser, bevor wir zu unserem Update zum Verfallstag kommen (siehe nächster Artikel) ein kurzer Blick auf einen "beliebten" Indikator, der in unregelmäßigen Abständen in den Medien immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Margin Debt - ein Menetekel für die Aktienbörsen? Es geht um die Wertpapierkredite an den US-Börsen. Sie haben in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...