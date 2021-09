Die ersten Weltraumtouristen fliegen diese Woche ins All - und SpaceX von Elon Musk bringt sie dorthin. Ja, mögen viele denken: Virgin Galactic von Richard Branson und Blue Origin von Jeff Bezos haben das doch bereits auch schon getan. Aber die beiden sind mit ihren Projekten nach der Definition der US-Flugbehörde Federal Aviation Administration nicht hoch genug geflogen, um als Astronauten zu gelten. Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk - im Wettbewerb um die Vorherrschaft im Weltraum-Tourismus, darüber spricht Martin Kerscher in wallstreet:online tv mit der Wallstreet-Expertin Sandra Navidi in New York. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag