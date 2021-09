Die Volkswagen-Aktie kämpft derzeit mit der wichtigen 200-Tage-Linie. Um charttechnisch Entwarnung zu geben, sind Notierungen oberhalb von 203,54 Euro nötig. Neue Impulse könnte es durch den Marktstart des ID.3 in China geben.Volkswagen hat nun offizielle Gerüchte bestätigt, wonach der ID.3 ab dem vierten Quartal auch in China gebaut und verkauft wird.Der China-ID.3 wird von SAIC-VW zusammen mit dem ID.4und ID.6 in Anting produziert. "Nach dem ID.4 und dem ID.6 führen wir mit dem ID.3 innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...