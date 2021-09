DJ ESET: Der neue Challenger im Omdia Mobile Security Management Report - Londoner Analysten untersuchen Markt für Mobile Security Management-Lösungen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena/London (pts010/14.09.2021/10:10) - ESET, größter europäischer Hersteller für Cybersecurity-Software aus der EU, wurde erstmals im Omdia Market Radar für Mobile Security Management Solutions aufgenommen. Das in London ansässige Analystenhaus hat in seinem aktuellen 2021er Report den IT-Security-Anbietermarkt unter dem Gesichtspunkt der sich veränderten Arbeitswelt genauestens untersucht - sprich: Was hat sich im Zuge der Pandemie an neuen Arbeitsweisen etabliert? Und welche Sicherheitsanforderungen ergeben sich daraus für die Absicherung hybrider und hochgradig mobiler Arbeitsweisen? Das umfassende ESET-Leistungs- und Technologieportfolio konnte die Experten überzeugen und dazu bewegen, das slowakische Unternehmen als neuen "Challenger" einzustufen.

Omdia (vormals Ovum) veröffentlicht regelmäßig Marktforschungsanalysen, mit deren Hilfe Unternehmen und IT-Dienstleister einen unabhängigen und umfassenden Überblick über relevante Technologien und Lösungen erhalten. Es ist das erste Mal, dass ESET in der Omdia-Studie aufgeführt wurde. Der europäische IT-Security-Hersteller ist einer von nur sieben Anbietern, die im aktuellen Report aufgenommen wurden.

Nach Einschätzung der Londoner Experten hat im Zuge der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden veränderten Arbeitswelt die Absicherung mobiler Arbeitsstrukturen stärker als bisher an Bedeutung gewonnen. Nach Einschätzung von Omdia hat ESET diese gestiegenen Anforderungen mit seiner neuesten Produktgeneration klar im Blick.

"Wir freuen uns, zum ersten Mal in diesem Omdia-Report aufgeführt und als Challenger im Bereich Mobile Security genannt zu werden", so Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager bei ESET. "Die Sicherheitsbedürfnisse von Unternehmen haben sich klar weiterentwickelt und der Schutz mobiler Geräte spielt im Bereich Cybersecurity eine immer größere Rolle. Die Arbeitswelt hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verändert, und wir sind stolz darauf, unsere Partner und Kunden mit unserer Spitzentechnologie und unserem Expertenwissen bei der Anpassung an neue Arbeitsweisen zu unterstützen."

Mehr Informationen zum ESET-Lösungsportfolio finden Sie hier: http://www.eset.de

(Ende)

Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210914010 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2021 04:11 ET (08:11 GMT)