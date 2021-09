Samsung hat die Betaphase für das große Update auf One UI 4.0 basierend auf Android 12 gestartet. Auch in Deutschland können Besitzer eines Galaxy S21 teilnehmen. Etwas früher als bisher hat Samsung seine Betaphase für das Update auf die nächste Android-Version gestartet. Die neue Version One UI 4.0 für seine Smartphones basiert auf Googles Android 12 und steht zunächst als öffentliche Beta zur Installation auf allen Modellen der Galaxy-S21-Serie bereit. One-UI-4.0-Beta für Galaxy S21 startet bald in Deutschland Laut Samsung wird die Betaversion von One ...

