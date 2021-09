Nach der Erholung in den vergangenen Wochen notiert die Aktie von ThyssenKrupp aktuell am wichtigen Widerstand bei 9,50 Euro. Eine skeptische Studie von Barclays belastet am Dienstag aber den Kurs. Der nachhaltige Befreiungsschlag lässt somit vorerst weiter auf sich warten.Die Rückschlagsrisiken für die Eisenerzpreise seien schneller Realität geworden als gedacht, so Barclays-Experte Amos Fletcher. Grund dafür seien rasante Einschnitte in der chinesischen Stahlproduktion, die sich auch 2022 fortsetzen ...

