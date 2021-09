Zug (www.fondscheck.de) - Dank der rasanten Kursentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. ist die Nachfrage nach Kryptowerten extrem stark gestiegen, so die 21Shares AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser Trend setzt sich auch bei den deutschen Investoren fort, die mehr und mehr auf diese neue "digitale" Assetklasse setzen, was bei diesen hochspekulativen Produkten in der Vergangenheit teilweise zu Vermögenszuwächsen im 3-stelligen Bereich führte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...