Motorhersteller DEUTZ mit starker Nachfrage

Der Kölner Konzern erhöht Absatz- und Umsatzprognosen für 2021.



Mit gut 15.000 verkauften Motoren mehr als zuvor rechnet der Kölner SDAX®-Konzern DEUTZ für das Jahr 2021. Aufgrund einer starken Nachfrage in allen Anwendungsbereichen wurde dementsprechend die Gesamtjahresprognose angehoben. Aus 140.000-155.000 Motoren wurden nun 155.000-170.000.

Die Umsatzprognose stieg somit auch um gut 100 Millionen Euro an. Von 1,5-1,6 Mrd. Euro wuchs diese Prognose auf 1,6-1,7 Mrd. Euro.

Rosige Zahlen im Motorenverkauf. Doch die größte Herausforderung steht dem Konzern noch bevor. Die Automobilbranche steht unter großem Handlungsdruck die Emissionen zu reduzieren, und der Dieselmotor ist einer der wichtigsten Produktkategorien im Konzern. DEUTZ-Chef Hiller hat zuvor selbst zugegeben, dass der Konzern Investitionen in neue Antriebe finanzieren müsse.





