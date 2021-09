(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 14.09.2021 - Mais und Sojabohnen bewegen sich im elektronischen Handel nach oben. Im Rahmen des letzten WASDE-Berichtes wurden Produktionsprognosen angehoben. Im deutschen Handel klettern Wacker Chemie und Bayer. Die Notierungen am Chicago Board of Trade wurden zuletzt von einer Reihe neuer Daten bewegt. Am Freitag veröffentlichte das USDA den jüngsten WASDE-Bericht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...