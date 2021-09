Berlin/Bonn (ots) -Am Samstag, den 18. September 2021, rufen Deutsche Krebshilfe und ZDF die Zuschauer dazu auf, Krebspatienten zu helfen. Um 20.15 Uhr bittet Johannes B. Kerner mit einer Spezial-Ausgabe seiner Sendung Quiz-Champion erstmals um Spenden für die gemeinnützige Organisation. Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Prominenten, unter anderem von Franziska van Almsick, Michael "Bully" Herbig, Ulrich Wickert und Axel Milberg."Ich freue mich sehr auf einen großen Quizabend für den guten Zweck. Jetzt unterstützen wir gemeinsam mit tollen Prominenten die großartige Arbeit der Stiftung Deutsche Krebshilfe", sagt Johannes B. Kerner. Seine Quiz-Kandidaten sind Tim Mälzer, Barbara Wussow und Jürgen von der Lippe. Der Quiz-Runden-Sieger erspielt am Ende eine Summe für die Deutsche Krebshilfe. Während der Sendung nehmen unter anderem Johann Lafer, Esther Schweins, Janine Kunze, Susanne Klehn und Ross Anthony die Spendenanrufe der Zuschauer entgegen. In Gesprächen und Filmsequenzen, auch mit Anne-Sophie Mutter, der neuen Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, wird zudem die vielfältige Arbeit der Stiftung vorgestellt.Vergangenes Jahr spendeten die Fernsehzuschauer im Rahmen der ZDF-TV-Gala "Willkommen bei Carmen Nebel" rund 4 Millionen Euro für die Deutsche Krebshilfe. Die Spenden flossen in Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie und kamen auch der psychosozialen Versorgung von Krebspatienten zugute.Während der Sendung und im Anschluss noch bis 24 Uhr sowie am Sonntag (19.9.) bis 19 Uhr können die Zuschauer telefonisch spenden unter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus dem Mobilfunknetz). Am Sonntag von 19 bis 24 Uhr können Anrufer ihre Nummer hinterlassen und um Rückruf bitten. Spenden sind auch online möglich unter https://www.krebshilfe.de/quiz-champion/ Das Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX (Kreissparkasse Köln).Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5019691