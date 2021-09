MAINTAL (dpa-AFX) - Materialknappheit lässt den Verbindungstechnik-Spezialisten Norma pessimistischer für 2021 werden. Der SDax -Konzern kappte am Dienstag in Maintal seine Profitabilitätsziele. Am Ausblick für den Umsatz hielt Norma unterdessen fest. Norma-Aktien sackten nach der Nachricht um fast zehn Prozent ab.

Bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle die Marge nun bei mehr als 10 Prozent statt wie bislang angenommen mehr als 12 Prozent liegen, hieß es. Die Margenprognose beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) wurde mit mehr als elf Prozent ebenfalls um zwei Prozentpunkte gesenkt. Die Erlöse aus eigener Kraft sollen im laufenden Jahr weiter im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen.

Grund für die Prognosesenkung sei eine andauernde Knappheit an Materialien, vor allem bei Stahl und Kunststoff. Damit gingen höhere Preise einher. Daher rechne das Management nun mit "deutlich geringeren Produktionskapazitäten in relevanten Industrien sowie höheren Material- und Frachtkosten in allen Regionen." Ferner belasteten weiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hieß es./ngu/jha/