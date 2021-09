Die Rohölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 74,11 US-Dollar, was einem Plus von 0,82 Prozent entspricht. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging es um 0,45 Prozent nach oben auf 70,92 Dollar das Barrel.Weiterhin seien die beträchtlichen Produktionsausfälle im Golf von Mexiko ein preistreibender Faktor, meinen die Rohstoffexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...