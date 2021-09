DJ AUKTION/Schwache Nachfrage bei Aufstockung 2-jähriger Bundesschatzanweisung

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Volumen von 5 Milliarden Euro im Auktionsverfahren platziert. Die Nachfrage blieb dabei unter dem Angebotsvolumen, so dass die Auktion "technisch unterzeichnet" war, was bei niedrig verzinsten Anleihen aus Deutschland aber nicht ungewöhnlich ist.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. August.

=== Emission 0,00-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 15. September 2023 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,804 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,908 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,4) Durchschnittsrend. -0,70% (-0,75%) Settlement 16. September 2021 ===

