CALGARY, 14. September 2021 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel orientiertes Cannabisunternehmen, das auch in der Produktion und dem Vertrieb von Zubehörartikeln tätig ist, gab heute das vor kurzem entwickelte Ladenkonzept für seine neue kostengünstige Cannabis-Ladenkette "Cannabis Chop Club" bekannt. Die Innengestaltung ist einfach und zugänglich für den kostenbewussten Kunden und vermittelt das Gefühl eines Discountladens mit Club-Mitgliedschaft. Cannabis Chop Club wird auch exklusive Angebote und Großhandelspreise für "Chop Club"-Mitglieder bieten. Das Designkonzept wurde in Zusammenarbeit mit Holland Design, einem preisgekrönten Innenarchitekturunternehmen, entwickelt.

Die neuen Cannabis Chop Club-Läden werden sich von High Tides bestehendem Canna Cabana-Netzwerk wie folgt unterscheiden:

- Im Vergleich zu Canna Cabana und High Tides anderen Einzelhandelsgeschäften, die normalerweise eine Fläche von 1.500 bis 2.000 Quadratfuß umfassen, wird unser neues kostengünstiges Konzept kompakter sein, mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 1.000 bis 1.200 Quadratfuß.

- Die Baukosten für das neue Konzept werden auf zwischen 125.000 bis 150.000 Dollar geschätzt, anstatt von 265.000 bis 350.000 Dollar für einen typischen Canna Cabana-Laden.

- Cannabis Chop Club wird ein auf eine kostenbewusste Demografik zugeschnittenes, diversifiziertes Produktsortiment von Cannabis und Zubehörartikeln bieten.

- "Chop Club"-Mitglieder haben automatisch vollständigen Zugang zu High Tides "Cabana Club"-Loyalitätsprogramm und umgekehrt, wodurch der bestehende Kundenstamm gebunden, und ein neuer loyaler Kundenstamm schnell aufgebaut wird.

"In den vergangenen sechs Monaten wurde uns klar, dass kostenbewusste Kunden ein bedeutendes Verbrauchersegment im kanadischen Cannabis-Markt darstellen. Mit unserer speziell auf den kostenbewussten Verbraucher ausgerichteten Initiative beabsichtigen wir, unseren Marktanteil zu vergrößern und Kunden vom illegalen Markt wegzulocken, der, obwohl abnehmend, auf nationaler Ebene immer noch einen Großteil der Gesamtverkaufszahlen von Cannabis ausmacht", erläuterte Raj Grover, President und Chief Executive Officer. "Unsere gute Datenanalyse erlaubte uns, wettbewerbsfähige und kostenbewusste Märkte zu identifizieren, in denen das neue Cannabis Chop Club-Modell gedeihen und mit den aggressiven Preisstrategien bestimmter Mitbewerber konkurrieren kann. Mit der guten Annahme unseres bestehenden One-Stop-Cannabis-Ladenmodells Canna Cabana und einer schnell wachsenden Zahl loyaler Mitglieder, die sich jetzt auf über 220.000 beläuft, wird die Einführung dieses neuen Konzepts High Tide auf nationaler Ebene unter kanadischen Cannabis-Verbrauchern noch weiter verbreiten", fügte Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i],- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 92 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, NewLeaf Cannabis, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

#_ednref1 Das bereinigte EBITDA ist kein IFRS-konformes Bewertungskriterium.

