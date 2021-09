DJ MARKT USA/Inflationsdaten dürften Trend an Wall Street bestimmen

Der Aktienterminmarkt lässt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn am US-Kassamarkt schließen. Doch dürfte das letzte Wort bis zur Eröffnung der Wall Street noch nicht gesprochen sein. Denn noch vor Handelsbeginn werden die US-Verbraucherpreise für August veröffentlicht. Das Thema Inflation und in der Folge mögliche geldpolitische Straffungen beherrschen seit Wochen das Börsengeschehen. Auch diesmal dürften Schwierigkeiten in den Lieferketten die Teuerung befeuert haben. Volkswirte erwarten eine Geldentwertung auf Jahressicht um 5,4 und in der Kernrate um 4,2 Prozent. Sollte es so kommen, verharrte die Inflation mehr oder weniger auf dem Niveau des Vormonats.

"Die Gebrauchtwagenpreise, die zuletzt angestiegen waren, dürften aller Voraussicht nach wieder gesunken sein. Bei anderen Bereichen wie Reisen dürfte sich die Teuerung abgeschwächt haben", sagt Volkswirt Jim O'Sullivan von TD Securities. Die TD-Volkswirte erwarten die niedrigste Inflation in der Kernrate seit Februar. Sollten sie richtig liegen, milderte das den Druck auf die US-Notenbank zum Gegensteuern. Dies wäre dann ein positives Signal für den Aktienmarkt, der ganz entscheidend von der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken profitiert.

Daneben rückt auch der Technologiegigant Apple in den Fokus. Das Unternehmen wird während des späten Handels neue Produkte vorstellen. Vorbörslich steigt der Kurs der Aktie um 0,3 Prozent.

