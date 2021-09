Sonthofe (ots) -- Wertstoffzentrum in Sonthofen leistet durch exzellentes Service- und Wiederverwendungskonzept beispielgebenden Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz- Einladung an Pressevertreter zur Urkundenübergabe am 21. September 2021 um 10 Uhr mit Sonthofener Bürgermeister Christian Wilhelm- Deutsche Umwelthilfe zeichnet beim Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" innovative Konzepte für eine verbraucher- und umweltgerechte Wertstofferfassung ausDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeichnet das Wertstoffzentrum Sonthofen als Gewinner des Wettbewerbs "Grüner Wertstoffhof" in der Kategorie "Ländliche Region" aus. Das im Jahr 2020 neu eröffnete Wertstoffzentrum des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) überzeugt durch ein modernes Gesamtbild, ein attraktives Servicekonzept und großes Engagement zur Förderung der Wiederverwendung. Die offizielle Urkundenübergabe erfolgt am 21. September. Die DUH startete 2020 den Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof", um auf die Bedeutung umweltgerechter Wertstoffhofkonzepte aufmerksam zu machen und flächendeckende Verbesserungen anzustoßen."Wertstoffhöfe sind, abgesehen von wenigen Rücknahmeverpflichtungen des Handels, die einzige zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger zur Wertstoffrückgabe. Sie haben den ersten Zugriff auf ausgediente Produkte und Materialien. Sie bilden somit die Grundlage für die Erfassung von Produkten und Wertstoffen zur Wiederverwendung oder umweltfreundlichem Recycling. Das Erreichen von Zielen zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung, dem Recycling von Siedlungsabfällen und des Klimaschutzes, wird ohne eine exzellente kommunale Wertstofferfassung nicht möglich sein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Akteure wie das Wertstoffzentrum Sonthofen zeigen, wie durch ein modernes und bürgernahes Wertstoffkonzept der maximale Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz erbracht werden kann. Hierfür ehren wir dieses beispielgebende Engagement mit der Verleihung des Preises Grüner Wertstoffhof", sagt die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Das Wertstoffzentrum Sonthofen fördert Abfallvermeidung mit dem angegliederten "ZAK Kaufhaus", in dem im großen Umfang Altprodukte getrennt, repariert und neu verkauft werden. Durch ein modernes Leitsystem, weiträumige Überdachung und einen Abholdienst für zu Hause wird Bürgerinnen und Bürgern ein breiter Service geboten. Die umweltschonende Bauweise der Gebäude und eine Photovoltaikanlage runden das ökologische Gesamtkonzept des Wertstoffzentrums ab. So wurde für das ländlich geprägte Oberallgäu eine wichtige Anlaufstelle geschaffen, die Abfallentsorgung mit Aufklärung verbindet und zum Verweilen einlädt."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch die Deutsche Umwelthilfe und die damit verbundene Bestätigung unseres Umweltkonzepts. Der ZAK arbeitet seit vielen Jahren daran, Nachhaltigkeit auf allen Ebenen praktisch zu verwirklichen. Unser Ziel ist es, einen konkreten Beitrag für mehr Wiederverwendung zu leisten und das Bewusstsein für Vermeidung von Abfällen zu stärken. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, wollen wir daher auch ein umfassendes Bildungsprogramm sowie regelmäßige Repaircafés in unserem Wertstoffzentrum anbieten", so Gebhard Kaiser, Aufsichtsratsvorsitzender des ZAK.Mit dem Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" möchte die DUH Kommunen hinsichtlich umweltfreundlicher Wertstoffhofkonzepte eine Orientierung bieten. Weitere Gewinner des Wettbewerbs sind das Rückkonsumzentrum Mettlach (Auszeichnung am 29. September 2021), der ZAK-Wertstoffhof Kapiteltal Kaiserslautern (Auszeichnung am 30. September 2021) und der Wertstoffhof Entsorgung Herne (Auszeichnung am 3. November 2021). Durch verschiedene Kategorien wurden bei dieser Auswahl regional unterschiedliche Strukturen berücksichtigt. 