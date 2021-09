München (ots) -Ab dem 20. September erkunden bei der ADAC Europa Classic 2021 rund 90 Teilnehmer mit ihren klassischen Fahrzeugen die Traumstraßen Südtirols. Im sonnenverwöhnten Dorf Schenna oberhalb der Kurstadt Meran fällt an diesem Tag die Startflagge zu vier Tagen Fahrspaß. Über einhundert Jahre Technikgeschichte sind dann in der beliebten Region im Norden Italiens unterwegs. An zahlreichen Stationen der Oldtimer-Wandertour können auch Zuschauer einen Blick auf das rollende Automuseum werfen.Mit einer Streckenlänge von rund 70 Kilometern ist der Prolog der ADAC Europa Classic eine gute Gelegenheit für Menschen und Maschinen, sich ganz gemütlich warmzufahren. Der Auftakt am 20. September ist ein entspannter Bogen Richtung Süden mit Start und Ziel auf dem Dorfplatz in Schenna. Dort können interessierte PS-Fans die Klassiker an einem Tag gleich zweimal aus nächster Nähe bestaunen. Die Zwischenstationen an der Route sind Tisens und der Obertimpflerhof am Ortsrand von Vöran mit seinen vor Ort hergestellten Speck- und Wurstspezialitäten.Am zweiten Tag, dem 21. September, fahren die Klassiker samt Besatzungen dann eine längere Runde: 183 Kilometer sind zu absolvieren. Nach dem Start am Schloß Rametz mit seinem historischen Weingut gibt es mit der Tierwelt Rainguthof eine interessante Wanderpause. . Über gut ausgebaute und kurvenreiche Straßen geht es dann zum nächsten Highlight, der Raffeiner Orchideenwelt. Hier ist nicht nur das Ziel der Tagesetappe, im tropischen Gewächshaus wartet auf die Teilnehmer auch ein Paradies für Blumenliebhaber.Die Etappe am 22. September startet in den historischen Gärten von Schloss Trauttmansdorff und führt über das malerische Dorf Klausen zum Würzjoch, einem idyllischen Alpenpass mit einer Passhöhe von über 2000 Metern. Das spektakuläre Panorama von der ADAC Klassik-Partner Titanium Solution präsentierten Mittagsstation aus macht das Würzjoch zu einem Highlight für die Besatzungen der historischen und klassischen Fahrzeuge. Man sagt, bei klarem Wetter könne man sogar bis nach Venedig schauen.Den Schlusspunkt der ADAC Europa Classic 2021 setzt die Etappe am 23. September. Noch einmal können Teilnehmer und Zuschauer auf dieser 147 Kilometer langen Teilstrecke die milde Spätsommer-Sonne vor dem Hintergrund einer majestätischen Bergkulisse genießen: Es geht von Meran aus über Proveis zur Südtiroler Weinstraße. Hier erwartet mit Kurtinig das kleinste Dorf der Region den Tross der Klassiker. Zurück im Herzen der Apfel-Gemeinde Lana feiert die ADAC Europa Classic dann den Zieleinlauf in malerischer Umgebung - ein passender Abschluss für die viertägige Erlebnisreise in die wunderbare Welt der Haarnadelkurven und Kultur-Highlights. Die sichere Routenführung übernimmt dabei stets die digitale Navigation von ADAC Klassik-Partner TomTom.Programm ADAC Europa Classic 2021Montag, 20. September 202112:00 - 14:00 Uhr Start zum Prolog im Dorfzentrum von Schenna12:30 - 14:50 Uhr Panoramaparkplatz, Tisens13:35 - 16:20 Uhr Obertimpflerhof, Vorän14:45 - 16:50 Uhr Tagesziel - Dorfzentrum von SchennaDienstag, 21. September 202108:30 - 10:00 Uhr Start am Weingut Schloss Rametz, Meran09:10 - 11:20 Uhr Tierwelt Rainguthof, Tisens11:50 - 14:40 Uhr Alpengasthof Frommeralm, Karersee14:15 - 16:45 Uhr Tagesziel - Raffeiner Orchideenwelt, GargazonMittwoch, 22. September 202108:30 - 10:00 Uhr Start an den Gärten von Schloss Trauttmansdorff09:30 - 11:40 Uhr Marktplatz Klausen Altstadt11:10 - 14:00 Uhr Ütia de Börz, Würzjoch14:00 - 16:10 Uhr St. Ulrich16:00 - 17:30 Uhr Ziel - Dorfzentrum SchennaDonnerstag, 23. September 202108:30 - 10:00 Uhr Start am Kurhaus in Meran09:15 - 11:30 Uhr Dorfplatz, Proveis11:20 - 14:10 Uhr Teutschhaus, Kurtinig13:20 - 15:35 Uhr Golfplatz, Eppan14:00 - 16:15 Uhr Ziel - Fußgängerzone in LanaPressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5019846