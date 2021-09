Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Georg Fischer hat zuletzt überzeugende Zahlen zum ersten Halbjahr gemeldet. Der Bestelleingang lag sogar über dem Vor-Corona-Niveau von 2019, der Umsatz knapp darunter. Das kam auch an der Börse sehr gut an, die Aktie ist seit Monaten im Rallyemodus. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.