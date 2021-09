Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Anmeldung zur zweiten Gläubigerversammlung bis zum 24. September 2021 möglich

Die Hylea Group S.A. weist darauf hin, dass die Anmeldung zur zweiten Gläubigerversammlung noch bis zum 24. September 2021 bis 24:00 Uhr (MESZ) möglich ist. Die Anmeldung ermöglicht die Teilnahme an Gläubigerversammlung am 27. September 2021 um 12 Uhr in Frankfurt am Main. Mit der Teilnahme an der Gläubigerversammlung können Gläubiger über die Restrukturierung der 7,25-%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801/WKN: A19S80) mitbestimmen. Das Votum ist entscheidend für die Sicherung der langfristigen finanziellen Stabilität des Hylea-Konzerns.

Für Anleihegläubiger, die nicht persönlich an der Präsenzveranstaltung teilnehmen können, gibt es die Möglichkeit, sich von einem Bevollmächtigten vertreten zu lassen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...