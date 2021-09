Beobachter erwarten für die kommende Wahl ein Rekordergebnis aus Briefwahlen. Doch es gibt Bedenken, die die Blockchain-Technologie lösen könnte. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl geht in die heiße Phase. Während die Kandidaten der einzelnen Parteien noch um die Gunst der Unentschlossenen ringen, wird es wohl in jedem Fall zu einem neuen Rekord kommen: bei der Beteiligung durch Briefwähler. Schon jetzt melden einige Wahlkreise Rekordzahlen. In Frankfurt am Main teilte etwa der Leiter des Bürgeramts Oliver Becker gegenüber der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...