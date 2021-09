Das kommt überraschend: CureVac ändert seine langfristige Ausrichtung des externen Produktionsnetzwerkes. Dafür haben die Tübinger die Verträge mit Wacker Chemie und Celonic gekündigt. Die Deals mit Rentschler Biopharma und Novartis bleiben dem Vernehmen nach bestehen. An der Börse fällt die CureVac-Aktie weiter zurück.CureVac passt das Produktionsnetzwerk an die veränderte Spitzennachfrage nach Impfstoffen an, heißt es. Demnach habe das Unternehmen eine Neubewertung der Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffkandidaten ...

