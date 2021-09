In der Atacama-Wüste in Chile werden enorme Mengen an Lithium gefördert. Alle großen Produzenten des für die Elektromobilität so wichtigen Leichtmetalls unterhalten dort Salare, wo nach Verdunstung der Salzseen das "weiße Gold" gewonnen wird. Auch Albemarle, neben SQM und Ganfeng größter Lithium-Produzent der Welt unterhält dort eine Produktionsstätte. Doch mit einer Gewerkschaft gibt es derzeit Zoff. Die 135-köpfige Gewerkschaft "Albemarle Salar", die etwa die Hälfte der Arbeiter im wichtigsten ...

