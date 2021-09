Die Lithiumaktien gerieten gestern in Nordamerika zu Handelsende leicht unter Druck. Doch heute ging es bei den australischen Werten wie zum Beispiel Orocobre bereits wieder bergauf. Es gibt durchaus gute Nachrichten: Der Lithiumpreis ist in China auf ein frisches Drei-Jahreshoch gestiegen."Im Moment ist es ganz einfach: Der Markt ist so angespannt, dass die Marktteilnehmer heftig um jede verfügbare Spot-Tonnage konkurrieren", sagt Max Deudon, Händler bei Transamine in Genf, laut der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...