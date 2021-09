Unterföhring (ots) -14. September 2021. Wasser marsch in der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg! Bülent Ceylan löscht Brände, Sandy Mölling erklimmt die extrahohe Drehleiter, und Riccardo Simonetti rettet einen (Plüsch-)Hund vor dem Feuer. Gemeinsam mit Bastian Bielendorfer, Rúrik Gíslason und Laura Karasek machen sie in der ersten Folge der neuen Dokutainment-Reihe "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" ein Praktikum bei der Feuerwehr (Donnerstag um 20:15 Uhr, ProSieben). Drei Tage lang lernen sie retten, löschen, bergen, schützen.Wer behält bei der Explosion im Brandübungs-Haus die Nerven, wer kommt mit dem schweren Atemschutzgerät am besten zurecht und wer wird am Ende "Jahrgangsbeste:r"? In fünf Prüfungen werden die sechs Promis von echten Ausbildern an ihre persönlichen Grenzen gebracht.In den weiteren Folgen von "Die Job-Touristen" geht's zur Ausbildung ins 5-Sterne-Hotel und auf die Polizeiakademie.Wer lernt wo?Folge 1, 16.9.2021, 20:15 Uhr:Staatliche Feuerwehrschule WürzburgBülent Ceylan, Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Sandy Mölling, Bastian Bielendorfer, Rúrik GíslasonFolge 2, 23.9.2021, 20:15 Uhr:Schlosshotel Kronberg bei FrankfurtMarco Schreyl, Simon Gosejohann, Panagiota Petridou, Mario Basler, Laura Karasek, Riccardo SimonettiFolge 3, 30.9.2021, 20:15 Uhr:Polizei Akademie Berlin SpandauJasmin Wagner, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek, Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" - drei Folgen, immer donnerstags, ab dem 16. September 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben.Produziert wird die Sendung von Redseven Entertainment im Auftrag von ProSieben.Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 (0) 160 4798508email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5020013