Nun ist es wieder so weit. Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar lässt am Mittwoch in seine Bücher blicken. Nachdem es bei der Aktie bereits in den letzten Monaten heiß herging, dürften auch die Q2-Zahlen für neue Impulse sorgen. DER AKTIONÄR erklärt, wie Trader am besten vorgehen sollten.Bei der JinkoSolar-Aktie ging es zuletzt wild zu. Nachdem sie sich im Juli und August nahezu komplett von den heftigen Kursverlusten vom Frühling erholen konnte, kam es erneut zu kräftigen Ausschlägen ...

