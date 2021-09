München (ots) -Neuer Titel, aber genauso böse wie früher: Als "Browser Ballett - Satire in Serie" meldet sich das Erfolgs-Format im neuen Gewand zurück - als rasante Sitcom über den turbulenten Arbeitsalltag zweier Late-Night-Hosts, gespielt von Schlecky Silberstein und Luise von Finckh. Die Zuschauerinnen und Zuschauer folgen in den acht neuen Folgen einer völlig chaotischen TV-Redaktion hinter die Kulissen des Showbusiness und werden Zeuginnen und Zeugen von Skandalen, Verleumdungen und Liebeswirren. Und wenn es ausnahmsweise mal gut laufen sollte, funken Promis dazwischen. In der ersten Folge zeigt zum Beispiel Klaas Heufer-Umlauf, dass Frauen ihm einfach nicht widerstehen können. Dazu kommen die satirischen Einspieler, die das "Browser Ballett" bekannt gemacht haben.Bisher sezierte das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Satire-Format gesellschaftliche Probleme bei funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. 2020 lief dann erstmals eine Folge im Ersten. Jetzt kommt "Browser Ballett - Satire in Serie" erneut in die ARD Mediathek und ins Fernsehen, diesmal mit acht Folgen. Los geht es am Donnerstag, 28. Oktober 2021, mit zwei Folgen in der ARD Mediathek und um 20:15 Uhr in ONE. Samstags sendet Das Erste das Satireformat ab 30. Oktober um 23:40 Uhr direkt nach dem "Wort zum Sonntag".Schlecky Silberstein: "Unser Ziel war eine Mischung aus 'Wetten, dass...?', 'Eine schrecklich nette Familie' und 'Hamlet'. Und das ist uns verdammt nochmal gelungen! Unser Publikum darf sich also auf viele Überraschungen freuen."Luise von Finckh: "Satire ist unfassbar wichtig - gerade in diesen Zeiten. Ich bin froh, nun Teil des 'Browser Balletts' zu sein, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen zu können. "Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Satire-Fans können sich freuen: Das preisgekrönte 'Browser Ballett' geht in Serie! Die Sendung schlägt damit noch höhere Wellen, nicht nur im Netz, sondern jetzt auch regelmäßig im Fernsehen. Das verspricht gebündelte Kreativität, geballten kritischen Humor und eine große Portion Nachdenklichkeit."In den acht neuen Folgen sieht sich der opportunistische Moderator Schlecky Silberstein endlich am Ziel seiner Träume: Star einer Late-Night-Show im Hauptprogramm. Doch er hat die Rechnung ohne seine ambitionierte Co-Moderatorin Luise Stark (Luise von Finckh) gemacht, die für ihn nichts anderes als eine nervige Weltverbesserin ist. Schlecky sieht sich als Gesicht der Show auf roten Teppichen, umringt von zahlreichen Frauen und schwimmend in einem Geldspeicher. Luise hingegen will die Bühne der Show nutzen, um all ihre politischen Ansichten, Recherchen und Visionen einem großen Publikum mitzuteilen. Pech für beide, dass sie scheitern. Immer wieder. Entweder macht ihnen Redaktionsleiterin Anna Mahoro (Anna Dushime) mit Kompromissen, die niemanden glücklich machen, einen Strich durch die Rechnung, oder sie müssen sich mit den Ideen des "quotengeilen" Senderchefs (Jonas Hien) herumschlagen, die meist an der Grenze des guten Geschmacks und der Legalität kratzen. Auch das Privatleben der beiden Showmaster steht dem chaotischen Arbeitsalltag in nichts nach: Missglückte Dates, Streit mit der Familie und Suchtprobleme sind an der Tagesordnung.Neuzugang Luise von Finckh war bisher u. a. in Produktionen wie "Deutschland '89", der "Fack ju Göhte"-Reihe und der internationalen Serie "Vienna Blood" zu sehen. Hauptdarsteller Schlecky Silberstein ist auch Teil des Autor*innenteams, das aktuell für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" nominiert ist. Headautor und Regisseur ist Raphael Selter. Weitere Autor*innen der neuen Staffel sind Jan Krebs, Gaston Stabiszewski, Katrin Wöller, Christina Schlag, Tim Kleinebudde und Marc Faesser.Produziert wird die Serie von der Steinberger Silberstein GmbH aus Berlin im Auftrag des NDR und in Kooperation mit funk. Produzent ist David Steinberger, Redaktionsleiterin Anna Dushime, Herstellungsleiterin Nicole Kreyßel und Producerin Hala Khalid. Die Redaktion des NDR haben Dominique Ziesemer, Christian Sieh und Jasmin Wenkemann inne."Browser Ballett - Satire in Serie", 8 neue Folgenab 30. Oktober, samstags um 23:40 Uhr im Erstenonline first ab 28. Oktober 2021 in der ARD Mediathek und am 28. Oktober, 20:15 Uhr in ONEPressefotos in Kürze unter ard-foto.dePressekontakt:Iris Bents, NDR Presse und InformationTel.: 040/4156-2304, E-Mail: i.bents@ndr.deDr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel. 089/558944-887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5020070