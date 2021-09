Wien (www.fondscheck.de) - Nucleus Life kooperiert ab sofort mit Vanguard im Bereich fondsgebundener Lebensversicherungen, so die Experten von "FONDS professionell".Künftig stünden für die Police "Protectinvest" des in Liechtenstein ansässigen Versicherers auch die Portfolios des Indexfonds-Spezialisten zur Verfügung. Darunter auch die Multi-Asset ETF Serie "Life Strategy 20, 40, 60 und 80" - die Zahl stehe für den prozentualen Aktienanteil in dem Fonds, das übrige Kapital werde in Anleihen investiert. Auch die Vanguard Modellportfolios "Konservativ", "Moderat" und "Wachstum" könnten über die Fondspolice abgebildet werden. ...

