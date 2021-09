Wien (www.fondscheck.de) - Deutschland wird in Europa das rasanteste Wachstum beim Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) verzeichnen, so die Experten von "FONDS professionell".Das würden jedenfalls 70 Prozent der von dem Researchhaus Cerulli Associates befragten ETF-Anbieter glauben. An zweiter Stelle beim Wachstumstempo sähen die Gesellschaften den französischen Markt. ...

