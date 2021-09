Denis Coleman III, übernehme den Posten am 1. Januar 2022, teilte Goldman Sachs am Dienstag in New York mit. Er ist derzeit Co-Chef der Global Financing Group in der hauseigenen Investmentbank. Der bisherige Finanzchef Stephen Scherr habe sich entschieden, die Bank nach 28 Jahren zu verlassen. Er soll seine Aufgaben nun ...

