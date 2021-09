Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist heute vorbörslich zunächst nur wenig Bewegung zu beobachten. Im Fokus stehen diesmal zunächst wichtige Konjunkturdaten. Die Verbraucherpreise wurden veröffentlicht und sorgten gleich für Bewegung. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Oracle, SAP, MongoDB, RobinHood, PayPal, Square, CureVac, Chindata und Gamestop. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.