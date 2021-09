1. Call-Optionsschein auf BioNTechMeistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax ist am Dienstagvormittag ein Call-Optionsschein auf den Mainzer Impfstoff-Konzern BioNTech. Auch die Aktie des Unternehmens wird in Stuttgart rege gehandelt und gewinnt rund 0,6%. 2. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical Nach einer Empfehlung rollen die Stuttgarter Derivateanleger von einem Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical mit einer Laufzeit bis Ende Januar 2022 in einen Call-Optionsschein mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...