Aufatmen an der Wall Street! Die Preisteuerung in den USA ist im August niedriger ausgefallen als befürchtet, weswegen die Anleger die US-Notenbank kaum unter Zugzwang sehen. Ein zu starker Anstieg der Inflation hätte die Zentralbanker indes dazu bewegen können, schneller als bislang geplant die Anleihekäufe zurückzufahren. Die führenden US-Indizes signalisieren aktuell einen positiven Start in den Handelstag. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

