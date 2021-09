In wenigen Stunden ist es soweit: Am Dienstagabend um 19 Uhr deutscher Zeit findet unter dem Motto "California Streaming" ein Online-Event statt, bei dem Apple neue Produkte vorstellen wird. DER AKTIONÄR erklärt, warum das auch für die Anleger spannend wird und wie sie das Event verfolgen können. Was genau heute Abend präsentiert wird, daraus macht Apple - wie immer - bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis. Erwartet werden jedoch vor allem neue iPhones sowie neue Modelle der Apple Watch und der Bluetooth-Kopfhörer ...

