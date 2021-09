DJ Bei Goldman Sachs wechselt der Finanzchef zum Jahresende

Von Liz Hoffman

NEW YORK (Dow Jones)--Der Finanzvorstand von Goldman Sachs, Stephen Scherr, zieht sich zum Jahresende aus dem US-Bankkonzern zurück. Sein Nachfolger soll Denis Coleman werden, ein Leveraged-Finance-Spezialist, der bereits seit 25 Jahren bei den New Yorkern an Bord ist. Scherr war vor 25 Jahren als Investmentbanker bei Goldman Sachs gestartet und hatte dann das Retailgeschäft Marcus aus der Taufe gehoben.

