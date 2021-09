Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 13. September 2021 veröffentlichte die Financial Times (FT) ihr Top-100-Ranking der Master von Management-Programme auf der ganzen Welt. Darin rangiert das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University weltweit auf Platz 36 und ist damit das einzige Master in Management-Programm unter den chinesischen Business Schools, das 13 Jahre in Folge zu den Top 50 der Welt gehört. Bei der Zufriedenheit mit dem Programm rangiert es weltweit an zweiter Stelle, und bei der Gehaltssteigerung der Absolventen liegt es auf Platz 5.In der jüngsten Rangliste erreicht der Master in Management von ACEM eine Gesamtzufriedenheit von 9,75 und damit weltweit den zweiten Platz. Der Indikator für die Gesamtzufriedenheit basiert auf einem 10-Punkte-System, in dem die Absolventen das Programm in Bezug auf den Lehrplan, der Erfahrungen der Studenten, die Qualität des Karriereservices usw. umfassend bewerten.95 % der ACEM-Lehrkräfte haben einen Doktortitel und 41 % haben einen ausländischen Doktortitel. Das Master in Management-Programm ist lokal und international ausgerichtet. Das Curriculum des Studiengangs ist vollständig an erstklassige internationale Hochschulen und Universitäten angeglichen.Im Ranking rangiert der Karriereservice auf Platz 4 in der Welt. Mit der Unterstützung professioneller, umfassender und breit gefächerter Karriereentwicklungsdienste können die Studenten durch verschiedene Industrieforen, Unternehmensbesuche, Karrierenavigation und andere Programme die Frontlinie der Industrie verstehen und das Gelernte in der Praxis anwenden. Infolgedessen finden Absolventen tendenziell Arbeitsplätze von höherer Qualität und die Vollbeschäftigung ist unter ihnen hoch. Die Absolventen arbeiten hauptsächlich in bekannten Unternehmen im In- und Ausland, wie Shenzhen Stock Exchange, China Development Bank, Shanghai Electric Group, Tencent Technology Co., Ltd., China International Finance Co., Ltd., Guotai Junan Securities, CITIC Securities, Boston Consulting Group, etc. Einige entscheiden sich, ihr Studium fortzusetzen.ACEM-Absolventen werden von Arbeitgebern aufgrund ihrer soliden und professionellen Basis, ihres Pragmatismus und ihrer Bereitschaft, hart zu arbeiten, sehr geschätzt. Mit Hilfe der jüngsten Öffnungspolitik des Landes können internationale Studenten mit einem Master-Abschluss oder höher in der Freihandelszone von Shanghai und anderen Regionen Praktika und Arbeitsplätze finden. Immer mehr internationale Studenten von ACEM bleiben in Shanghai, um im internationalen Handel und anderen Branchen zu arbeiten. Die Indikatoren für das Gehalt und die prozentuale Gehaltserhöhung der ACEM-Absolventen stehen an erster Stelle unter den chinesischen Business Schools, und prozentual steht die Gehaltserhöhung seit vielen Jahren unter den Top 5 der Welt.Die Spitzenleistungen sind das Resultat intensiver Bemühungen seitens des ACEM. Im kürzlich veröffentlichten QS Master in Management 2022 Ranking belegt das ACEM Master in Management Programm den 44. Platz in der Welt und den 3. Platz in Asien unter 159 teilnehmenden Programmen in 33 Ländern und Regionen der Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623970/EN_KV.jpgPressekontakt:Sun Lu+86-21-62933933lysun@sjtu.edu.cnOriginal-Content von: Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158590/5020179