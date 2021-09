Tesla-CEO Elon Musk hat einen neuen Hund. Am Montag hat er ein Foto des Shiba-Inu-Welpen mit seinen Twitter-Follower:innen geteilt: "Floki ist da" schrieb er zu dem Foto des Welpen. In der Folge stiegen die Preise Meme-basierter Krypto-Assets, die den Namen Floki nutzen. Bereits im Juni hatte Musk getwittert, dass er sich bald einen Shiba Inu zulegen wolle. Floki sollte das Tier heißen. Am Montag hat der Tesla-CEO schließlich ein Bild seines neuen Welpen getwittert - mit dem simplen Zusatz: "Floki ist da". var embedId = "ccf25109ad95a7bb82770c12a2b39cd0"; var embed = ...

